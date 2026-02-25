Актер Фролов рассказал, как решился не продолжать военную династию

Известный актер Андрей Фролов рассказал о своей семье и о том, как решился не продолжать военную династию. Он признался, что всегда хотел связать свою жизнь с искусством, хотя родители настаивали на карьере военнослужащего.

После завершения учебы в авиационном училище он поступил во ВГИК и посвятил себя искусству. Отец Фролова, служивший в авиации, поддержал выбор сына, испытывая гордость за успехи наследника в кино и телевидении.

Размышляя о будущем собственных детей, и о том, могут ли они стать летчиками, Фролов ответил, что сомневается.

Летчиками точно нет. Они в меня, творческие. Сын мечтает стать известным музыкантом, а дочь — дизайнером. Поживем — увидим, — уточнил артист.

Он подчеркнул, что в мире искусства нет случайных людей: каждый, кто приходит сюда, остается надолго. Помимо творчества, актер признается, что испытывает удовлетворение от ощущения значимой миссии, придаваемой ему ролями героев, служащих Родине, сообщает «Петербургский дневник».

