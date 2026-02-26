Плотников рассказал, что его впечатлило на съемках «Король и Шут. Навсегда»

Актер Константин Плотников признался, что получил незабываемое впечатление от съемок в фильме «Король и Шут. Навсегда» благодаря поездке на российский север. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере картины.

По данным телеканала, съемочная группа работала в осенне-зимний период в Петербурге и на полуострове Рыбачий в Мурманской области.

«Самое яркое воспоминание — это наша семидневная или восьмидневная, я уже не помню, экспедиция на Рыбачий полуостров. Конечно, это самые яркие воспоминания полностью с этого края Земли, это путешествие, когда мы вставали в четыре утра, значит, ехали рано снимать, потому что короткий день, рано возвращались», — поделился Плотников.

Актер поделился, что из-за непогоды на полуострове одна из сцен на площадке не получилась. По его словам, группа приехала туда утром, однако, вместо деревьев и травы на территории был белоснежный заснеженный пейзаж. Из-за этого пришлось снимать другую сцену, заключил он.

До этого исполнитель роли Михаила «Горшка» Горшенева в сериале «Король и Шут» и фильме-продолжении «Король и Шут. Навсегда» Константин Плотников назвал нелюбимую песню панк-коллектива. По словам актера, его любимая песня группы «Король и Шут» — «Отражение», а нелюбимая — «Кукла колдуна». На премьере «Король и Шут. Навсегда» он отметил, что фильм, в отличие от сериала, сделан полностью по песням группы.

Ранее сообщалось, что «Король и Шут. Навсегда» вывел группу в топ-10 самых популярных артистов России.