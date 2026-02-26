Актриса Евгения Синицкая высказалась о стереотипах и войне полов

Мистическая мелодрама «Менталистка» стартовала на телеканале ТВ-3. «Вечерняя Москва» пообщалась с участницей проекта, актрисой Евгенией Синицкой.

— Евгения, расскажите, пожалуйста, о своей роли в сериале «Менталистка».

— Это мой дебют в жанре фэнтези. Но, поскольку моя героиня лишена сверхспособностей, работа над образом осталась в плоскости глубокого психологизма. Самое притягательное в этой роли — эффект «перевертыша»: персонаж, который поначалу кажется одним, в финале раскрывается с совершенно неожиданной стороны. Этот проект стал для меня идеальной площадкой для применения новых актерских техник.

— Работа с кем из актеров по съемочной площадке оказалась для вас самой интересной?

— Одним из самых ярких моментов на площадке стала работа с Александрой Никифоровой. У нас были очень сложные, эмоционально насыщенные общие сцены. Помню, как после финала одной из них Александра сказала режиссеру: «Спасибо тебе огромное за такую крутую партнершу». В тот период я находилась в непростом эмоциональном состоянии, и эти слова стали для меня настоящим спасением.

— В одном из своих проектов вы работали с Сергеем Безруковым. Может быть, получили от него актерские лайфхаки?

— На тот момент я только начинала свой путь в кино, и масштаб его личности вызывал у меня искренний трепет. Но Сергей оказался удивительно открытым человеком: на площадке он не «включал звезду», много шутил и работал. Он абсолютно земной, легкий и готовый к любым экспериментам.

— В картине «По-мужски», в которой вы снимались, поднимается проблема стереотипов. Как вам кажется, каким должен быть современный настоящий мужчина? И какой должна быть женщина?

— Мы привыкли говорить о том, что общество требует многого от женщин — родить, выйти замуж, соответствовать стандартам. Но мы редко говорим о том, под каким прессингом находятся мужчины. Сейчас в социальных сетях я наблюдаю настоящую «войну полов»: мужчины тоскуют по патриархальному укладу, а женщины больше не хотят жить в старых рамках. Я не хочу подливать масла в этот огонь, рассуждая о том, кто и что «должен». Для меня важнее другое: сейчас мы теряем чувство ответственности. И именно ответственность — это то самое качество, которое должно преобладать в каждом человеке, независимо от пола.

— Сегодня стремительно развивается искусственный интеллект (ИИ), который уже даже картины снимает. Вспомнить только фильм «Чингис-Хан», где даже саундтреки были написаны с помощью кода. Компьютер заменит человека на экране?

— Скоро мы увидим много фильмов, созданных нейросетями, но это лишь подчеркнет ценность настоящего актера. Человеческий ресурс — это не математика, это живое подключение, которое каждый раз происходит по-новому. Например, мы идем в Дом музыки, чтобы услышать настоящие инструменты, а не идеальную цифровую запись. Так происходит и в актерстве: «аналоговые» эмоции станут элитарным продуктом. Чем больше вокруг будет «идеального» ИИ, тем дороже и ценнее будет стоить живой человеческий взгляд, дрожь в голосе и та искра, которую невозможно просчитать.

— Хотели бы обладать таким же даром, как главная героиня проекта «Менталистка», — видеть прошлое?

— Признаться, я бы не хотела обладать сверхспособностями. Жизнь сама по себе гораздо богаче любых фантазий. Истинный смысл я нахожу в процессе познания: когда ты постепенно открываешь мир, узнаешь человека, анализируешь его поступки и слова. В этой непредсказуемости и самостоятельных выводах и заключается главный вкус жизни. Я выбираю реальность.

— Какие роли кажутся для вас самыми подходящими? Как-то вы признавались, что любите играть злодеек....

— Я обожаю играть антагонистов. В этом и есть главный актерский кайф — исследовать теневые стороны человеческой натуры, до которых в обычной жизни никогда не доберешься.

— Вернемся в прошлое: до кинокарьеры вы два года состояли в музыкальной группе «Сливки»....

— Период в «Сливках» — это моя беззаботная юность. Гастроли, веселье и драйв. Сложно вспоминать детали спустя столько лет, но общее ощущение того времени — это чистая радость и легкость, которую мы тогда проживали на полную катушку.

— Не думали возобновить музыкальную деятельность? Современная музыка — это поле для экспериментов.

— Я не вижу себя в музыке сегодня. Да, технически сейчас все стало доступнее: записал трек, выложил в сеть — и ты услышан. Но доступность не всегда означает качество. Мне кажется, что ИИ начинает подменять собой живое творчество, и это меня отталкивает. Я ценю в искусстве прежде всего человеческий опыт и эмоции, которые невозможно имитировать. Поэтому роль исполнителя в современном мире меня совершенно не привлекает.

Досье

Евгения Михайловна Синицкая родилась 16 апреля 1986 года в Волгограде. В лицее «Олимпия» будущая актриса и певица дебютировала с каверами на популярные песни. Потом отучилась в Волгоградском государственном университете на политолога, параллельно подрабатывая пением в ресторанах. После переезда в Москву три года работала в группе «Сливки». Окончила Московскую школу кино, поработала телеведущей и начала сниматься в фильмах.