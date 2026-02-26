В образе вождя: шесть актеров, которые сыграли Сталина в кино

В Ленинградской области начались съёмки фильма «Сталин». Режиссёр ленты — Владимир Бортко, главную роль исполняет заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Первым в истории кинематографа советского лидера сыграл Семён Гольдштаб в фильме «Ленин в Октябре» в 1937 году. Образ Сталина часто встречается в фильмах и сериалах — как российских, так и зарубежных. Несколько актёров играли эту роль неоднократно. Шесть ярких примеров воплощения образа «отца народов» на экране — в материале RT.

© Кадр из фильма «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным»

Арчил Гомиашвили

Актёрская карьера Арчила Гомиашвили прочно ассоциируется у публики с незабываемым образом Остапа Бендера из культовой комедии Леонида Гайдая «12 стульев». А в 1986-м он впервые воплотил на экране образ Иосифа Сталина в телевизионной ленте «Государственная граница. Год сорок первый».

Актёр также сыграл Сталина в проектах «Война на западном направлении», «Ангелы смерти», «Трагедия 20-го века». Однако наиболее ярким и оставившим след в памяти зрителей стал образ вождя, представленный Гомиашвили в масштабной киноэпопее Юрия Озерова «Сталинград» (1989). Здесь он предстаёт перед зрителем как фигура могущественная, не склонная делить лавры побед с военачальниками.

Алексей Петренко

Народный артист РСФСР Алексей Петренко впервые сыграл «отца народов» в фильме Юрия Кары «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» по новелле из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Картина вышла на экраны в 1989 году. Позже актёр возвращался к этому образу в лентах «Смерть Таирова» и «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». Сыграл Петренко лидера и в зарубежных проектах «Вторая мировая война: За закрытыми дверьми» и «Черчилль идёт на войну». Кроме того, роль двойника Сталина он исполнил в фильме «Кооператив Политбюро, или Будет долгим прощание».

«Я к этому отношусь как к творческой задаче и считаю, что за шесть раз я не сыграл Сталина как следует», — отмечал Петренко.

Роберт Дювалл

В 1992 году в фильме Ивана Пассера «Сталин» совместного производства США, России и Венгрии вождя сыграл американский актёр Роберт Дювалл, известный по роли Тома Хагена в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец». В этом проекте история советского руководителя рассказана его дочерью Светланой Аллилуевой.

Дювалл получил за эту работу премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр мини-сериала или телефильма». Награды также достались Максимилиану Шеллу за роль Ленина и Джоан Плаурайт, которая сыграла тёщу Сталина Ольгу Аллилуеву.

Анатолий Дзиваев

Заслуженный деятель искусств России Анатолий Дзиваев неоднократно играл Сталина в кино, а также воплощал образ вождя на театральной сцене. На съёмках сериала «Жуков» Дзиваев оказался в апартаментах советского лидера и даже смог прикоснуться к его личным вещам.

Картина стала для артиста вызовом.

«Самое дорогое в этом сценарии — что они неоднозначны: Сталин любит Жукова, Сталин ревнует Жукова, Сталин ненавидит Жукова, Сталин завидует Жукову, Сталин не может без Жукова жить. Это очень сложно сыграть», — рассказывал Дзиваев в эфире Первого канала.

Также в числе лент, где актёр исполнил роль Сталина, — «Сын отца народов», «Зорге», «Убить Сталина», «Тухачевский: Заговор маршала», «Второе восстание Спартака». Незадолго до смерти в 2016 году он собирался снова играть политика на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Многие называли Дзиваева одним из лучших исполнителей роли Сталина в российском кинематографе.

«Он будто чувствует его изнутри: идёт по его биографии, поступкам, характеру. И меня это подкупает», — говорил занимавший пост худрука ростовского театра драмы Александр Пудин в интервью «КП-Ростов».

Александр Збруев

В 1991 году режиссёр Андрей Кончаловский пригласил Александра Збруева на роль Иосифа Сталина в фильме «Ближний круг». Это было необычное предложение, ведь актёру предстояло кардинально сменить амплуа.

Кончаловский увидел у Збруева тот самый «рысий взгляд», который, по мнению режиссёр, был у Сталина. Однако образ, созданный народным артистом РСФСР Збруевым, оказался необычным: вождь предстал не как суровый диктатор, а как испорченный подросток, полный максимализма.

Эта роль была важна для актёра и с личной точки зрения. Его отец, Виктор Збруев, заместитель наркома связи СССР, был арестован в 1937 году и вскоре расстрелян как «враг народа». Своего отца Александр Збруев никогда не видел.

Игорь Кваша

Народный артист РСФСР Игорь Кваша в 2006 году исполнил роль «отца народов» в экранизации романа Александра Солженицына «В круге первом». Сериал снял Глеб Панфилов. В том же году Кваша снялся в фильме-спектакле о последнем дне Сталина «Полёт чёрной ласточки, или Эпизоды истории под углом 40°». Артист и ранее примерял образ в ленте режиссёра Юрия Сорокина «Под знаком Скорпиона» (1996). Роль Иосифа Виссарионовича в этом сериале Кваша считал лучшей в своей кинокарьере, потому что на экране он не узнавал себя.

Задолго до начала съёмок актёр интересовался рассказами очевидцев, которым доводилось общаться со Сталиным.