Известный певец назвал самое тяжелое на съемках «Короля и Шута. Навсегда»

Музыкант Антон Лиссов (настоящая фамилия Буренин) рассказал, что для съемок в фэнтези «Король и Шут. Навсегда» каждый день гримировался около двух часов. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

© Lenta.ru

По словам артиста, сыгравшего в картине воскрешенного бременского музыканта, было непросто гримироваться, выполнять актерские задачи в громоздком костюме, а потом «пытаться вернуть себе человеческий облик».

«Тяжелее всего было высиживать по два часа на гриме: парики, много грима, зубы, глаза. И линзы пришлось вставлять, для меня это тоже в новинку. Два часа на гриме, потом два часа отмываний, всей семьей меня драили в ванной», — признался Антон.

Лиссов известен как бессменный лидер и фронтмен группы Jane Air, его коллектив принял участие в съемках фильма «Король и Шут. Навсегда». Они сыграли бременских музыкантов, которых воскресил некромант.

Ранее жене вокалиста Jane Air Антона Лиссова пришлось спасать машину из кипятка после коммунальной аварии в Санкт-Петербурге. Авария произошла из-за прорыва трубы.