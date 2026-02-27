Актер Сухоруков: для меня в фильме «Красавица» все было откровением

Народный артист РФ и исполнитель одной из главных ролей — ветеринара Мартына Ивановича в кинокартине «Красавица» Виктор Сухоруков в интервью Информационной службе «Вести» рассказал, что история, положенная в основу фильма, стала для него откровением.

По его словам, прожив четверть века в Санкт-Петербурге, он не слышал о бегемотихе по кличке Красавица, пережившую блокаду Ленинграда.