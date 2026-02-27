Актер Сухоруков: для меня в фильме «Красавица» все было откровением
Народный артист РФ и исполнитель одной из главных ролей — ветеринара Мартына Ивановича в кинокартине «Красавица» Виктор Сухоруков в интервью Информационной службе «Вести» рассказал, что история, положенная в основу фильма, стала для него откровением.
По его словам, прожив четверть века в Санкт-Петербурге, он не слышал о бегемотихе по кличке Красавица, пережившую блокаду Ленинграда.
Все было откровением, потому что, прожив 25 лет в Ленинграде, в Петербурге, я эту историю не знал, к сожалению. И я хотел вложить и душу, и участие свое. Когда меня позвал Антон Богданов на эту роль, конечно, я согласился. рассказал артист