Скандальный актер Джонатан Мейджорс возвращается в кино

Скандальный актёр Джонатан Мейджорс, который должен был играть Канга Завоевателя в новых «Мстителях», возвращается в кино. Он сыграет ведущую роль в боевике The Daily Wire.

Кайл Рэнкин снимает фильм по собственному сценарию. Название, сюжет и актёрский состав пока держатся в секрете, но, по слухам, история будет в духе боевиков 80-х и 90-х, в которых рассказывалось о группах подростков, объединившихся, чтобы дать отпор захватчикам.

Бен Шапиро («Шоу Бена Шапиро») и Даллас Соннье («Костяной томагавк») выступают продюсерами The Daily Wire. Дату выхода картины в широкий зарубежный прокат пока не называют.