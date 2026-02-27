Лиза Моряк призналась в любви фильмам с Брэдом Питтом и Павлом Прилучным

Актриса Лиза Моряк перечислила любимые фильмы. Списком любимых фильмов актрисы с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кион».

В рейтинг Моряк вошли зарубежные и российские кинохиты и сериалы.

«F1 — один из моих любимых фильмов. Невероятная атмосфера скорости и адреналина, от которой перехватывает дыхание. История возвращения в большой спорт по-настоящему цепляет, Брэд Питт и его харизма придают глубину фильму. Это кино про риск, амбиции и жажду победы», — говорит она.

Также в топ Лизы Моряк вошел фильм «Дьявол носит Prada» с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.

«Это не просто история о моде, это тонкая драма о выборе между карьерой и личной жизнью. Мне нравится, что фильм показывает: успех имеет цену, важно вовремя понять, кем ты хочешь быть на самом деле и не ошибиться с выбором», — объясняет актриса.

Одним из любимых собственных проектов Моряк стал сериал «Жизнь по вызову», где она снялась с Павлом Прилучным

«Смелая тема, напряженная атмосфера, интересные герои. Сериал показывает изнанку теневого бизнеса без глянца, через сложные моральные выборы и психологические конфликты. Мне нравится, что это не провокация ради провокации, это история о том, как власть, деньги и страх меняют людей, о том, как трудно сохранить себя в мире, где все продается», — говорит она.

Также среди любимых картин Лиза Моряк назвала «Топган: Маверик», «Игры разума», «Знакомьтесь: Джо Блэк», «Прекрасная эпоха», «Адвокат дьявола», «Гладиатор», «Бойцовский клуб», «Запах женщины», «Легенды осени», «8 с половиной недель», «Основной инстинкт», «Ангел-а».