Джиму Керри вручили премию «Сезар» за вклад в кинематограф

Культовый актёр Джим Керри, который, впрочем, уже давно не выходил в свет, получил престижную премию «Сезар» за вклад в кинематограф.

© Соцсети

Джим выступил с речью на французском языке, в которой он поблагодарил за возможность делиться своим видением искусства и выразил тёплые слова своим близким.

Для актёра каждый персонаж — это как глина в руках скульптора, которой ты придаёшь форму по своему усмотрению. Как же мне повезло, что я могу делиться своим искусством со столькими людьми, которые по-настоящему открыли мне свои сердца. Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и внуку Джексону. Я люблю вас и всегда буду любить.

В конце своей речи Керри в шутку попросил оценить его произношение на французском языке.