Роман Курцын рассказал о своей работе в фильме «Дополнительное время»

О трюках, страхе, травмах, драках на площадке и любви к настоящему экшену.

Премьера фильма «Дополнительное время» собрала зрителей на историю о юных спортсменах, которые отправляются в прошлое, чтобы спасти будущее российского хоккея. Одну из ключевых ролей в картине сыграл Роман Курцын — перед выходом на красную дорожку актёр пообщался с «Чемпионатом» и рассказал о своей работе в проекте.

Пообщаться на премьере с актёром — обычное дело. Звёзды отвечают всегда дружелюбно, но зачастую в их глазах читается:

«Я делаю свою работу и рассчитываю поскорее сбежать».

Тем временем Роман Курцын и на интервью, и на красную дорожку залетел с горящими глазами, получая удовольствие. Потому что бескомпромиссно любит своё дело и ради него готов на всё — даже на травмы и драки с наглыми коллегами.

«Перед трюком я ссусь нереально»

— Роман, когда мы с детьми посмотрели «Горыныча», то потом месяца три напевали песню Бамбулы. Отличная роль!

— Да, дети часто говорят мне об этом. История получилась классной, потому что мне позволили делать то, что я хочу.

— Часто позволяют работать без строгих ограничений?

— С возрастом, с каким-то бэкграундом актёрским такое всё чаще. Хотя и совсем чуть-чуть, но я уже что-то сделал в кино. С каждым проектом доверие у продюсеров и режиссёров растёт. Есть фильмы, где я являюсь креативным или генеральным продюсером. Наверное, люди смотрят их, меньше сомневаются и дают мне реализовывать какие-то вещи: креативить, переписывать сценарий, адаптировать его под себя. В какой-то момент пошла тенденция, что меня зовут на проект как исполнителя главной роли и продюсера. И меня как раз просят покреативить. То есть мне звонит генеральный продюсер и говорит: «Ром, мы хотим тебя на одну из главных ролей. Я тебе пришлю сценарий, почитай. Было бы классно созвониться, чтобы ты накидал свои идеи и сделал проект интереснее».

— Знаю случаи, когда креатив убивали на монтаже. Так делали фильм проще и короче. С тобой такого не бывает?

— Объясню, как я действую. У меня сейчас выходит несколько проектов. Сериал «Не будите Лихо», где я в том числе генеральный продюсер. Следом выйдет «Малыш-каратист» про детские боевые искусства. После «Дополнительного времени» будет ещё «Родительский дом». Это мои следующие продюсерские проекты. Всё это кино я делаю так: сняли превизы, проверили, цепляет ли экшен, какие кадры нам нужны, как работает юмор, как это клеится. Во-первых, это огромная экономия бюджета, потому что мы ни одного кадра лишнего не сняли, который ушёл бы в корзину. Во-вторых, ты точно понимаешь тайминг на площадке, и он чётко расписан. Ты знаешь, где можно снять чуть больше съёмочных дней, а где — чуть меньше. Это изначально чётко заложено в продюсерской истории. В «Не будите Лихо» мы снимали большую сцену, где положительный и отрицательный герои идут навстречу друг другу с разных этажей и встречаются посередине. Там 19 минут чистого экшена с драками, разбиванием машин, спецназом, стрельбой, ломанием стен и вылетами из окон. Когда режиссёр сказал мне, что это реально снять лишь за семь дней, то я ответил: «Мы снимем всё за три дня». Мы не сделали ни одного лишнего кадра и действительно сняли за три дня. То есть сэкономили огромные деньги.

— Как понимаю, в этом эпизоде драться и проламывать стены будете лично вы?

— Да, пришлось всё делать мне. Бюджет был не шибко большой, и были кадры, где я скачу на лошади, происходит погоня, машины попадают в аварии — и всё это выполнял я. То есть слезал с лошади, садился за руль и параллельно ещё выполнял автотрюки.

— Читал, что на съёмках в Болгарии вы почти череп проломили. После такого не страшно самостоятельно делать трюки?

— Тот случай в Болгарии раздули желтушники, потому что ничего особо страшного не случилось. Да, там мне осколок косточки черепа вырезали, но были случаи намного серьёзнее. У меня рвалась грудная мышца, и мне её пришивали через подмышку. Были переломы рёбер и пальцев. Вот это было страшно. А тут писали, что я чуть ли не умер. «Курцын умирает, но идёт на съёмочную площадку и выполняет трюки». Мне тогда все звонили и переживали, а это желтушники просто дебилы. Оставить экшен каскадёрам я пока могу. Потому что сила, энергия и моя подготовка позволяют работать самостоятельно. И я очень много внимания уделяю подготовке. Я долго готовлю трюк. Когда выхожу его делать, то понимаю: на 100% справлюсь. А про страх… Перед трюком я ссусь вообще нереально! (Смеётся.) Этот страх постоянно приходится преодолевать. Это в фильмах я полон бравады и внутри себя в некоем гусарском костюме. Все говорят: «Какой он смелый, делает трюки, падает с лошади». А у меня каждый раз идут разговоры с самим собой. То есть я такой: «Что-то я очкую, Славик». Тогда анализирую ситуацию, уговариваю себя, успокаиваю. Самое прикольное происходит, когда говорят: «Камера, мотор». Как только эти слова звучат, никаких страхов уже нет. Это как заклинание. Ты можешь бояться сколько угодно, но, когда говорят: «Камера, мотор», появляешься не ты, а твой персонаж. И он ведь супергерой. То есть человек, у которого есть сила, энергия и смелость, чтобы со всем справиться. У меня, Ромы Курцына, может не быть этой смелости. Но у героя того же «Лиха» есть на это яйца.

— Зачем это преодоление? Чтобы доказать, что для вас нет границ?

— Скорее это генетически заложено в нас, детях 90-х. Мы выросли на боевиках и после просмотра тех фильмов хотели заняться карате. Это такое пацанское, идиотское решение. Абсолютно балбесное. Как продюсер я это понимаю. Но когда выполняю что-то действительно сложное, то знаю: зритель посмотрит кино и увидит, что это реально актёр делает. Зрителя не обмануть. Магия кино работает лишь тогда, когда он видит реальное исполнение. Я всегда замечаю, когда актёра перекрывают каскадёром. Если толстеющий главный герой еле бегает с автоматом, то это позорно смотрится. Это невозможно смотреть, потому что думаешь: «Ну какой он спецназовец, он бегать не может». (По-доброму улыбается.) Мне бы хотелось, чтобы дети смотрели на пацанов вроде меня и хотели быть похожими на героев, которых я играю.

«Я боюсь, когда люди равнодушны»

— Вы говорили, что мускульных боевиков становится всё меньше. Ваша цель — изменить это?

— Я хочу забрать жанр боевиков. Я о них действительно многое знаю. У меня огромная команда крутых ребят, которые сейчас не реализовывают свои возможности как постановщики трюков, операторы экшен-сцен и каскадёры. Знаешь, что самое хреновое, когда каскадёр приезжает сниматься в боевике? Когда режиссёр или продюсер говорит: «Это кино не про драки». Да идите в жопу. Вы же написали сценарий про драки и про чувака, который занимается боями без правил, но взяли на главную роль толстого мужика! Ладно, каскадёры готовы его прикрыть, а у вас, оказывается, кино не про драки. Когда я готовил свой первый фильм, мы собрались с каскадёрами, операторами, постановщиками. Я им говорю: «Да, у нас есть драма и хороший сценарий, но наше кино — про драки». Когда мы смотрим такое кино и видим добро с кулаками, которое даёт злодею по зубам, оно мотивирует. Блин, так должно быть в реальной жизни. Он же увидел беду и не прошёл мимо. Это классно работает на всё поколение. Я боюсь, когда люди равнодушны. Когда они проходят мимо горя и радости. Они не радуются за человека, когда у него что-то получилось. Не пытаются помочь, когда у него горе. Они просто проходят мимо или максимум снимают видео на телефон. Это ужасно. В моём детстве такое даже представить было невозможно. Пройти мимо человека, которого бьют толпой? Да тебя просто уважать перестанут. Как будто смелость, правда и справедливость утратили ценность. А ведь наше поколение воспитывалось именно на этих ценностях. Если я изменю хотя бы двух-трёх людей, которые потом передадут мои идеи новому поколению, то буду счастлив. Поэтому я создал детские школы карате и каскадёрства, общеобразовательную детскую школу, фитнес-клуб. Если ко мне подходит ребёнок и говорит: «Я хочу быть похожим на вас», то это высшая награда. И к чёрту все киношные награды за то, кого и как ты сыграл.

— Вот и как найти время на съёмки, продюсирование и детские школы?

— Так это дело моей жизни, я занимаюсь им 24 на 7. У меня не бывает выходных и отпусков. Если и случается отпуск, то я всё равно работаю, создаю, творю. Это как в избитой фразе: «Человек, который нашёл дело по душе, не работает ни дня». Это действительно так. Ещё я не трачу время впустую. Многие ведь после работы начинают бухать. Мне неинтересно тратить на это энергию.

— Вы стали сценаристом, продюсером и каскадёром, чтобы снимать стоящие фильмы и получать от работы максимальное удовольствие?

— Прямо на всё мне не хватает опыта. Например, сценарного опыта мало, так что я беру людей, которые помогают. Но о каждом фильме, который монтирую и снимаю, я думаю: «Блин, это круто». Настолько люблю то, что делаю. Уверен, каждый режиссёр, продюсер и сценарист должен влюбиться в свой материал. А если не влюбляется, значит, это говно и не надо в нём сниматься. Я хорошо знаком с Васей Бастой, он как раз подарил треки для «Не будите Лихо». Однажды он сказал: «Я каждый свой трек считаю гениальным, потому что люблю то, что делаю». Это ведь почти твой ребенок. У тебя может быть два ребёнка, а может быть – 10. Но каждого ребёнка ты будешь считать невероятно классным. Ты будешь любить его всей душой. Если же будешь сомневаться в том, что делаешь, то и другие начнут сомневаться. Появится много тех, кто обосрёт твоё дело. Нельзя сомневаться, даже если что-то не получилось. У меня пока шесть проектов, и они получились лучше, чем я задумал. И это невероятное ощущение. Некоторые свои фильмы я пересмотрел сотню раз, они должны были надоесть. Однако этого не происходит, потому что это почти что твой ребёнок. Я же на своих детей могу смотреть бесконечно. Как они растут, меняются и становятся чуть лучше. Вот и с работой так же.

— Допустим, наш читатель вдохновится и спросит: «Чего бы посмотреть с Романом Курцыным?» Что ему посоветуете?

— Я бы посоветовал сериалы «Жёлтый глаз тигра» и «Хэдшот», фильм «Огонь». Думаю, в ближайшем будущем «Не будите Лихо» станет визитной карточкой. Ещё «Степные дети» и «Фитнес». И добавлю «Красный 5», где режиссёр Женя Шелякин дал мне карт-бланш. Сказал: «Рома, делай что хочешь». Когда у тебя развязаны руки, когда ты свободен, это очень чувствуется.

«Продюсеры звонили и спрашивали: «Зачем ты побил известного артиста?»

— Вы много упоминаете «Не будите Лихо». Перед съёмками вдохновлялись «Джоном Уиком» или «Ричером»?

— Скорее фильмами 90-х, так как они впечатлили меня в детстве. Когда Ван Дамм сидел на небоскрёбе в шпагате, это сделало для нашей спортивной культуры больше, чем любая федерация. После этих кадров парни выходили на улицу и записывались в секции, шли на карате и хотели стать лучше. Мы все сидели на шпагатах. Сейчас героя нашего времени попросту нет. Всё закончилось, скорее всего, на Бодрове и «Брате 2». Я не могу понять: почему так? Может, нет актёров, которые могли бы такое воплотить. Может, это не модно.

— Нет ощущения, что дело в требованиях к самоотдаче? Не каждый ведь согласится сам выполнять трюки.

— Это не всегда требуется. Это байка, что некоторые актёры всегда делают трюки сами. В большинстве случаев это не так — даже в случае с Джеки Чаном. И меня тоже иногда дублируют. Бывает так, что я просто не могу в этот день сниматься. Если мой персонаж где-то на заднем плане, то его можно и каскадёром заменить. В некоторых случаях для своего фильмы я предпочёл бы именно каскадёра, а не актёра. Потому что среди артистов говнюков намного больше. Иногда молодые ребята ведут себя так, будто их окружает прислуга. Но мы же делаем общее дело. Хорошее кино — заслуга не только одного актёра. Это заслуга всех. Буфетчицы, которая вовремя налила чай и всех накормила. Ребят, которые правильно выставили свет. Если бы их вокруг не было, то и актёр никому бы стал не нужен. Нельзя обесценивать труд этих людей и труд каскадёров, которые делают тебя героем в кадре. Потому что каскадёры по сравнению с актёрами зарабатывают мало. В моих проектах я говорю каскадёрам: «Парни, вы будете получать самые большие деньги». А вот с актёрами я уже договариваюсь по-братски. Говорю: «Слушай, я не могу тебе сделать эту ставку, но помоги, пожалуйста, если фильм тебе интересен». Зачастую актёры соглашаются ради роли, ради творчества. Хотя с ними у меня часто возникают конфликты на съёмочной площадке. Потому что я терпеть не могу хамство. Особенно когда какой-то мужик позволяет себе хамить женщине — даже если она не права. Он сразу становится для меня человеком, которому можно дать по лицу. За это артисты меня не любят, а по индустрии летает миф, что я неадекватный. Но я неадекватный лишь в тот момент, потому что должен это пресечь. Такое было много раз. Как-то мне продюсеры звонили и спрашивали: «Ты зачем побил очень известного артиста?» Я говорю: «Потому что он подонок». (Смеётся.) Такие артисты действительно пойдут самым простым путём, возьмут каскадёра и не будут рвать задницу. Придут, похлопают лицом и скажут: «Я не буду бегать, снимите со спины дублёра». Ну а зачем ты тогда согласился на это? Зачем ты нужен? Ну это же стыдно. Это же позор.

— У тебя уже есть кино мечты, чтобы снять его и сказать: «Это лучшее, что я когда-либо делал»?

— Я каждый раз так думаю. Мы скоро выпустим «Малыша-каратиста» про детские боевые искусства. Я сейчас монтирую его и думаю: «Блин, это очень крутое кино. Это лучшее, что я когда-либо делал» (смеётся).

— Насколько знаю, в «Малыше-каратисте» снялись твои воспитанники...