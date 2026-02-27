«Это было страшно». Роман Курцын рассказал о самых тяжелых кинотравмах

Актёр Роман Курцын в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что история о «почти проломленном черепе» на съёмках в Болгарии была раздута жёлтой прессой и никакой большой опасности для него ситуация не представляла.

По его словам, тогда ему действительно удалили осколок косточки черепа, но в карьере случались травмы куда серьёзнее — разрыв грудной мышцы, которую пришивали через подмышку, переломы рёбер и пальцев.

Тот случай в Болгарии раздули желтушники, потому что ничего особо страшного не случилось. Да, там мне осколок косточки черепа вырезали, но были случаи намного серьёзнее. У меня рвалась грудная мышца, и мне её пришивали через подмышку. Были переломы рёбер и пальцев. Вот это было страшно.

Несмотря на это, Курцын продолжает самостоятельно выполнять трюки, в том числе в сериале «Не будите Лихо». Он подчёркивает, что тщательно готовится к каждому эпизоду и умеет преодолевать страх, который исчезает сразу после команды «Камера, мотор».