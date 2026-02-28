От хулиганки до актрисы: как сложилась судьба «Белоснежки» из «9-й роты»

Актриса Ирина Рахманова идет против законов шоу-бизнеса. Исполнительница роли Белоснежки в «9 роте» и Виолы Таракановой в детективном сериале почти десять лет скрывает от публики свою семью. Многие поклонники даже не подозревают, что у 44-летней звезды есть муж и подрастающий сын. Но почему эта актриса, не побоявшаяся обнажиться перед камерой Бондарчука, так тщательно оберегает близких? Об этом и не только – читайте далее...

© runews24.ru

От хулиганки до актрисы

Ирина родилась в Королеве в 1981 году. Родители ждали сына Сашу, но родилась дочь. В школе была заводилой среди мальчишек и висела на отчислении. Спас театр: брат работал осветителем в ТЮЗе, и 13-летняя Ира попала в мир, где «люди разговаривали иначе, обсуждали книги и спектакли». За компанию с подругой поступила в театральный.

В кино попала случайно. Эпизод в «Брате-2» запомнился Балабанову — они разговорились о Маркесе. На пробах у Котта Ирину попросили выругаться матом:

«Я собрала весь словарный запас и послала оператора. Через два месяца на пейджер пришло: "Вы утверждены"».

Главные роли

Работа с Балабановым стала уроком: «Если я подписываюсь на проект, мое отношение не меняется. Честность и уважение — это база».

Сериал по Донцовой сделал ее любимицей зрителей — писательница даже изменила возраст героини под актрису. Роль Белоснежки в «9 роте» принесла «Золотого Овена». Позже были «Хиромант», «Питер FM» и роль Ванги.

В какой-то момент в карьере наступила пауза. Рахманова объясняет:

«Я попала в самый невыигрышный возраст в России. В Европе любят кино про взрослых, а у нас — только про юных красавиц. Мой флагман — Аня Михалкова. Она поворачивает кино в нужную сторону».

Тайна личной жизни

О личной жизни известно лишь по слухам. В 2012 году приписывали роман с Авериным. Позже обмолвилась, что есть любимый мужчина, но штамп в паспорте ничего не значит. Поговаривали, что избранник — музыкант, но имен никто не узнал.

В 2017 году на премьере Ирина появилась в свободном комбинезоне, и хейтеры накинулись за располневшую фигуру. Никто не знал, что два года назад актриса родила сына. В 35 лет она стала матерью и тщательно скрывала это.

«Возникла пауза в съемках. Но в кино как бывает: ребенок уже вырос, в школу пошел, а все думают, что ты в декрете», — говорит она.

На самом деле вышла на площадку через четыре месяца после родов, брала сына с собой: он спал в вагончике с бабушкой.

О муже ничего не известно. А вот воспитание сына Ирина называет «интенсивным курсом»:

«Много времени провожу с ребенком. Разбиваются в прах мои амбиции и представления. Всему приходится учиться быстро».

Почему не показывает сына

У актрисы закрытая страница в соцсетях только для близких. «Рассказывать о себе на весь мир — не мое. Блогерство — отдельная профессия. Моя семья — это мое личное пространство».

Но главная причина — страх за сына. Ирина сама пережила травлю из-за внешности и знает цену жестокости толпы:

«Не хочу, чтобы их обсуждали. В эпоху интернета у людей появилось ощущение безнаказанности. Они пишут такое, что в жизни не сказали бы в лицо: "урод", "омерзительный"... Я взрослая, мне больно, но я переживу. Хотя у меня был период, когда по моей внешности проходились катком, и это ранило сильно. А как это перенесет ребенок? Не надо подвергать его такому риску».

Ирина обещает: если сын вырастет и сам захочет выйти в свет, она будет счастлива. Но пока он маленький, его приватность будет охраняться свято. В мире, где личное стало публичным, Рахманова выбрала для ребенка право на спокойную жизнь!