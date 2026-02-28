Умер актер из сериала «Великолепный век» Ибрагим Йылдыз

В Турции скончался актер, снявшийся в сериалах "Великолепный век. Империя Кесем" и "Услышь меня". Ибрагиму Йылдызу было 27 лет. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

В августе прошлого года во время урагана в Стамбуле на парня упало дерево. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Пациента перевели в отделение интенсивной терапии и много раз оперировали. Несмотря на усилия врачей, актер скончался.

Ибрагим родился в Стамбуле, в 2019 году дебютировал в кино. Он снялся в популярных сериалах "Полярная звезда" и "Однажды на Кипре".

В 2022 году актер присоединился к проекту "Услышь меня", в котором сыграл Дагхана Кары.