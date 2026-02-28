Эль Фаннинг ответила, что чувствует после номинации на «Оскар»

Эль Фаннинг впервые в карьере номинирована на премию Оскар — и не скрывает, что переживает один из самых волнительных моментов своей жизни. Актрису отметили за роль в фильме Сентиментальная ценность, где она сыграла Рэйчел Кемп — актрису, стоящую перед непростым профессиональным выбором.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Фаннинг признаётся, что испытывает одновременно восторг и страх.

«Мне нравится быть напуганной. Это чувство заряжает энергией — когда ты на пороге чего-то большого и не до конца понимаешь, что будет дальше», — поделилась она.

По словам актрисы, в её номинации есть особая символичность: её героиня переживает кризис в профессии и в финале решается на смелый поступок, отказываясь от желаемого.

«Это уже само по себе мета», — отмечает Эль.

Фаннинг также призналась, что и сама сейчас стоит на пороге важного решения — только уже не по сценарию, а в реальной карьере.

«Рэйчел делает решительный шаг — и я чувствую, что нахожусь в похожей точке», — говорит актриса.

Новость о номинации стала для неё настоящим шоком. Эль опубликовала скриншот видеозвонка с режиссёром картины Йоаким Триер и написала:

«Это правда? Это сон? Я не могу отдышаться».

В этот момент рядом с актрисой были мама, бабушка, сестра и тётя — по словам Фаннинг, они плакали от радости вместе с ней.

