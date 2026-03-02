Елена Яковлева рассказала, как снимали постельную сцену в «Интердевочке»

Елена Яковлева призналась, что наотрез отказалась сниматься в постельной сцене в «Интердевочке», которая вышла в 1989 году. Елене досталась в романтической драме Петра Тодоровского главная роль — и она сразу же заявила режиссёру, что отказывается от съёмок в таких эпизодах.

Тот, однако, нашёл выход: Тодоровский придумал, как можно показать интим, соблюдая при этом требования Елены, для которой такие сцены были табу.

«Тогда всех выгнали со съёмочной площадки, подложили лом под ножку дивана и стали его трясти. Я лежала и ничего не делала. Единственное, меня дёргали за ноги. Всё было решено без конфликтов», — вспомнила Елена в интервью Надежде Стрелец.

Кстати, актриса откровенно рассказывала, что не видит смысла скрывать от аудитории пластические преображения: возраст не обмануть. Хотя времени на бьюти‑процедуры не хватает, знаменитость посещает косметологов, если вдруг выпадает несколько выходных подряд.