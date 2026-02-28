Звезда хоррора «Орудия» назвала четыре любимых фильма

Издание Letterboxd взяло интервью у звезды знаменитого хоррора «Орудия» Эми Мэдиган. Она назвала четыре самых любимых фильма.

Так, в список актрисы попал триллер 1962 года «Что случилось с Бэби Джейн?» Мэдиган отметила, что не могла не упомянуть картину, потому что она обожает чёрно-белое кино. В топ также попала классическая криминальная лента «Из прошлого» 1947 года и детектив «Клют» с Дональдом Сазерлендом. Отдельно актриса выделила «Крёстного отца», рассказав, что любит первую и вторую части одинаково.

Любимые фильмы Эми Мэдиган