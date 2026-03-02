Как сложилась судьба народной артистки СССР Ии Саввиной

90-летие со дня рождения народной артистки СССР Ии Саввиной, блиставшей и на сцене, и в кино, исполняется 2 марта. Ия Сергеевна была уникальна и талантом, и человеческими качествами. Как сложилась ее судьба, вспоминает «Вечерняя Москва».

© РИА Новости

Увидев, как светлы волосы рожденной дочки, Вера с умилением подумала — надо назвать ее Светланой. Но потом назвала Ией — в переводе с греческого «фиалка». Спустя годы Ию Саввину не раз называли «стальной фиалкой»: многие поражались ее внутренней силе, прямоте, честности. За ней не водилось интриг, подлости, а по способности «рубить правду» ее сравнивали с Раневской.

Ия с юности привыкла во всем добиваться совершенства. Она была слишком цельной, чтобы довольствоваться лишь частью чего-то, и все делала по максимуму: школу окончила с медалью, а когда вместо филфака пошла учиться на журфак, погрузилась в журналистку. Ее публицистика была не по возрасту глубокой, и столь же глубокой была ее игра в студенческом театре МГУ. Ее игра в «Машеньке» и постановке «Такая любовь» взбудоражила всю Москву. Так жизнь Ии пошла по иному сценарию: сцена все же победила. Потрясенный игрой Саввиной, Алексей Баталов позвонил Иосифу Хейфицу:

«Я нашел "даму с собачкой"!».

Так к 23-летней непрофессиональной актрисе пришла слава.

К каждому предложению роли в кино она относилась с трепетом, а после «Дамы с собачкой» ей их предлагали постоянно. Успех «Гаража» поставил ее в один ряд с самыми именитыми актрисами своего времени. Сама Ия Сергеевна, кстати, считала своей лучшей ролью Асю Клячину — в фильме Андрона Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» она снялась в 1967 году. Фильм 20 лет пролежал на полке, а потом был признан шедевром. В 1990 году создатели картины, в том числе Ия, получили изрядно запоздавшую Госпремию.

С 1960 года Ия Саввина работала в Театре имени Моссовета. Она переиграла тут множество ролей — от Норы в одноименном спектакле по Г. Ибсену до Маши в «Ленинградском проспекте» И. Штока. А потом ушла во МХАТ имени Чехова, где появлялась во всех главных постановках. Ну а ее природное чувство юмора можно оценить, если вспомнить голос Пятачка из «Винни Пуха»… Красавица в молодости, она и старела красиво: у нее было удивительно одухотворенное лицо, на котором появлялись отметки времени, что его не портило. Она будто светилась изнутри — что бы ни происходило.

А происходило в ее жизни немало разного, трудного и горького — в том числе. Роман с гидрогеологом Всеволодом Шестаковым у Ии Саввиной вспыхнул на почве их общей страсти к подмосткам. Но рождение сына Сережи с синдромом Дауна стало для обоих ударом. Но ни в какой специализированный дом малютки Ия сына отдавать не собиралась. Она, ее мама Вера и свекровь Янина Адольфовна сделали все, чтобы максимально развить Сережу, и добились невероятных результатов: он не только получил образование, играл на синтезаторе, знал наизусть множество стихов и говорил на иностранных языках, но еще и начал прекрасно рисовать. Иногда про Саввину писали как про «жертву обстоятельств», но это не верно. Она обожала Сережу и была уверена: если бы не врожденная беда, он был бы гением.

С Анатолием Васильевым Ия Саввина познакомилась в 1979 году. Он — актер, кинорежиссер, легенда (это они с Борисом Хмельницким написали музыку для студенческого спектакля «Добрый человек из Сезуана», с которого началась история «Таганки» Юрия Любимова) — сначала воспринял ее как высокопарную особу, но потом увидел ту Ию, которую полюбил навсегда: возвышенную и простую, искреннюю, невероятную. Эта любовь длилась больше 30 лет и длится до сих пор. Анатолий Исаакович стал родным и для Сережи.

Ия и Анатолий пережили вместе и общую трагедию — потерю двойни. Она выстояла, хотя удар казался непереносимым. В ней было много нежности и хрупкости, но и стали — полно...

…Диагноз «меланома» Ие поставили в 2008-м. Опухоль удалили, но химиотерапию Ия Сергеевна делать наотрез отказалась. Трудно сказать почему. Наверное, считала, что у нее и без того полно забот. Спустя три года случился рецидив. За две недели до смерти они с Анатолием Васильевым расписались. Он стал опекуном Сережи. Теперь Ия была спокойна… Эта удивительная актриса и сильнейшая женщина ушла 27 августа 2011 года. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.

Данное жене обещание сдержал

Анатолий Исаакович Васильев сейчас болеет — три года назад у него обнаружили болезнь Паркинсона. Поблагодарив за память об Ие Сергеевне, он все же отказался от интервью, но разрешил использовать его мемуарный очерк о любимой жене.

…В последнее лето жизни Ии ему, не признающему мистики, тяжело давались даже сборы в их «рай» — деревню Дорофеево в Костромской области. Едва они отъехали от дома — под колеса машины попал голубь. Потом случилась авария... В Дорофеево их везли на эвакуаторе 300 километров. В деревне от тревоги спасал быт, но как-то в дом прилетела голубка с зеленой отметиной на голове — знаком того, что она из чьей-то голубятни. Но голубятен в округе не было.

«Когда я рассказал Ие про это, она откинулась на подушку и произнесла: "Это моя смерть прилетела"…»

Голубка же улетела за день до их отъезда. Он сдержал данное жене слово: благодаря заботам Анатолия Сережа прожил еще 10 лет, умер в 64 года. Это огромный срок с учетом его диагноза...

Кстать

Помимо прочего, Ия Саввина вела на ТВ просветительские передачи, посвященные русскому искусству, была автором и ведущей передач о творчестве Веры Пановой и Андрея Платонова, подготовила программы, посвященные Александру Пушкину, Ивану Тургеневу, Николаю Некрасову, Михаилу Салтыкову-Щедрину и другие. А среди ее радио-работ — радиопостановки «Дикая собака Динго», «Телеграмма» и другие.