Зендая тайно вышла замуж за Тома Холланда

Бывший стилист Зендаи Лоу Роуч на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards 2026 заявил, что актриса тайно вышла замуж за возлюбленного, артиста Тома Холланда. Его слова приводит издание Daily Mail.

«Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили», — сообщил Роуч.

Когда репортер стал расспрашивать стилиста, тот со смехом заявил, что его слова «чистая правда».

Несколько недель назад Зендая намекнула, что уже могла выйти замуж за звезду «Человека-паука». Очевидцы заметили 29-летнюю артистку на прогулке по Лос-Анджелесу с новым золотым кольцом на безымянном пальце. При этом знаменитости пока не комментировали слухи.

7 января 2025 года стало известно, что Зендая помолвлена с коллегой Томом Холландом. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.