Звезда сериала «Счастливы вместе» показала внешность 18-летней дочери

Российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность 18-летней дочери Марии Борисовой. Публицация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

45-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» показала видео с празднования совершеннолетия девушки. Она предстала перед камерой вместе с наследницей, которая позировала в облегающем черном платье, обнажающем плечи.

Также дочь артистки уложила распущенные волосы волнами и надела на шею цепочку с крестом.

«Какая же ты у меня стала умница, красавица, взрослая девчонка!» — заявила Бочкарева.

