Звезда «Полицейкого с Рублевки» объяснила, почему скрывает мужа

Татьяна Бабенкова не изменяет своему принципу, но фанаты не оставляют надежды докопаться до правды.

34-летняя актриса Татьяна Бабенкова, известная по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» спустя два с лишним года после свадьбы дала редкий комментарий о личной жизни. Напомним, имя супруга звезды по-прежнему неизвестно широкой общественности, как и род его деятельности.

В интервью Леди Mail Бабенкова пояснила, почему продолжает скрывать возлюбленного от поклонников и намерена это делать столь долго, насколько будет возможно.

«Это моя принципиальная позиция — не афишировать вопросы, связанные с моей личной жизнью. Придерживаюсь мнения, что личное на то и личное», — подчеркнула актриса.

Напомним, фото с бракосочетания Бабенковой появились в Сети в начале мая 2023 года. Уже тогда артистка умело завуалировала личность мужа, показав его лишь в полупрофиль.