64-летний Джим Керри совершил редкое публичное появление на премии «Сезар» в Париже. Поклонники не узнали актера. По словам онлайн-комментаторов, у артиста поменялась не только форма лица, но и цвет глаз. В сети появились конспирологические теории об убийстве и подмене звезды «Маски» и «Тупого и еще тупее». Ответственность за произошедшее взял на себя французский визажист Алексис Стоун, утверждающий, что притворился актером.

В получившем премию «Сезар» Джиме Керри узрели клона

Звезда фильмов «Шоу Трумана» и «Брюс Всемогущий» получил награду за вклад в индустрию развлечений на 51-й церемонии «Сезар», Канаду из Франции около трехсот лет назад), а к концу речи сообщил, что у него начал заплетаться язык.

Отмечается, что это первое публичное появление Керри с ноября 2025 года. Внешность артиста с тех пор сильно изменилась, что вызвало волну обсуждений в интернете. Поклонники отметили изменения в стиле одежды Керри, прическе и форме лица. В соцсетях стали циркулировать слухи о том, что звезду «Маски» и «Вечное сияние чистого разума» убили и подменили клоном. Правда, никаких подтверждений этой конспирологической теории предоставлено не было.

Двойника определили по изменившим цвет глазам Керри

Объявившие о подмене комментаторы обнаружили, что у артиста поменялся цвет глаз, передает Ura.ru. В соцсетях завирусилась теория о том, что Керри, неоднократно выступавшего с критикой и шутками в адрес западных элит, «решили убрать, подменив безликим актером».

В сети также появилась видеозапись с премии «Сезар», на которой на лице Керри виднеется кусок клейкой ленты, РФ) отрывок интервью с артистом, на котором тот шутит, что «умер» и что «примерил одно из своих любимых смешных лиц».

Известный визажист взял ответственность за подмену на себя

Французский визажист Алексис Стоун, ранее появлявшийся на публике, притворяясь другими знаменитостями, заявил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что примерил на себя облик Керри. Он опубликовал фото маски, похожей на лицо звезды «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и подписал пост «Алексис Стоун в роли Джима Керри в Париже».

Стоун (настоящее имя Эллиот Джозеф Ренц) прославился тем, что несколько месяцев притворялся, будто сделал себе пластическую операцию. Он также примерял на себя облики Анджелины Джоли, Ким Кардашьян и других звезд. В 2024-м портал Peopletalk Джека Николсона. Ранее, в марте 2022 года, он посетил показ мод в облике персонажа Робина Уильямса из картины «Миссис Даутфайр». Визажист также перевоплощался в Гленн Клоуз, Мадонну и Мэрил Стрип в роли Миранды Пристли в ленте «Дьявол носит Prada».