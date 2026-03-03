Бурак Озчивит рассказал, будет ли еще сниматься в российском кино

Известный турецкий актер, кинозвезда мирового уровня Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах "Великолепный век", "Королёк - птичка певчая", "Чёрная любовь" и "Основание: Осман" и другим, накануне 8 марта приехал в Россию.

© Российская Газета

Большой гастрольный тур с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула" начался с Москвы. Собравшиеся - а был переаншлаг - отметили, что постановка сделана на очень высоком уровне. Вместе с Бураком приехал и режиссер Чанры Сенсой - один из самых востребованных в Турции сегодня. 80 минут на сцене, один на один со зрителем, Бурак Озчивит продемонстрировал качественную актерскую школу. Об этом на следующий день на пресс-конференции и спросила его обозреватель "РГ". Также, держа в памяти роль Озчивита в фильме "Елки 11", спросила его и о том, будет ли он дальше сниматься с российскими коллегами и в каких проектах.

Вначале на вопрос ответил режиссер Чанры Сенсой:

"Большое спасибо. Мы все выросли на Станиславском. Это отец нашей театральной школы. Далее методы различались. И техники тоже. Но традиции - общие. Для меня постановка спектакля "Самая красивая девушка Стамбула" - это тоже был волнительный опыт, и я надеюсь на новые проекты в будущем".

Бурак Озчивит ответил: