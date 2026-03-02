Представитель Джима Керри ответил на слухи о подмене актера клоном

Представитель звезды фильмов «Шоу Трумана» и «Брюс Всемогущий» Джима Керри прокомментировал слухи о подмене актера клоном, распространившиеся в сети после его появления на премии «Сезар» в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

«Актер опроверг утверждения о том, что его не было на церемонии. Представитель Джима заявил, что он лично присутствовал на мероприятии», — сказано в публикации.

До этого в беседе с Мишель Гондри, снявший одну из самых популярных картин в фильмографии актера — «Вечное сияние чистого разума».

Ранее сообщалось, что поклонники не узнали Джима Керри после редкого публичного появления. В сети появились конспирологические теории об убийстве и подмене звезды «Маски» и «Тупого и еще тупее». Ответственность за произошедшее взял на себя французский визажист Алексис Стоун, утверждающий, что притворился актером.