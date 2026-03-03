Актеры фильма «Красавица» поделились мнением о картине

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Актеры, которые сыграли в фильме «Красавица», рассказали, что главные идеи фильма – любовь, человечность и подвиг.

По мнению исполнительницы одной из главных ролей в картине Стаси Милославской, фильм рассказывает о "тихом" подвиге.

"Это история про человечность, про большую душу и большое сердце. Это редкость в наши дни, когда человек готов жертвовать собой, своим комфортом. Хотя в то время, понятно, ни о каком комфорте даже речи не было, но даже в условиях суровых человек забывает про себя <…> это история про тихий подвиг", – рассказала актриса Стася Милославская.

Иван Добронравов, который также сыграл в картине, добавил, что показанная история побудила его на размышления о своей жизни.

"Понимание, что эти люди (блокадники — прим. ред.) каждую секунду находились на грани жизни и смерти и выбирали помощь другим, а не помощь себе, это производит величайшее, наверное, какое-то впечатление и побуждает на диалог с самим собой о том, что я делаю в своей жизни, так или не так", – заявил Добронравов.

О настроении картины "Красавица" рассказал Слава Копейкин, который по сюжету понимал, о чем думает бегемотиха.

"Оно (настроение — прим. ред.), возможно, очень трогательное, где-то пробивающее на слезу. Может быть, где-то чуть-чуть темноватое, но в основном оно трогательное и доброе. <…> Здесь любовь — не главное событие, но оно говорит о том, что и даже в такие дни, и в таких обстоятельствах есть место любви", – объяснил Копейкин.

Ранее актриса Юлия Пересильд рассказала, что создатели фильма "Красавица" хотели сделать тему блокады интересной для детей.

