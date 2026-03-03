Ольга Павловец рассказала, как ей достался «кусочек славы» Алисы Фрейндлих

Актриса Ольга Павловец призналась, что она интроверт и не очень любит чрезмерное внимание к себе, особенно в общественных местах. Однако, будучи актрисой, она едва ли может позволить себе скрыться от пристальных взглядов поклонников. В разговоре с WomanHit звезда «Склифосовского» вспомнила об одном забавном случае, случившемся на творческом вечере Алисы Фрейндлих.

Актриса рассказала, что во время прогулок она часто «отключается» и мало что замечает вокруг. Так, однажды она возвращалась домой — быстрым шагом, в пуховике и шапке, закрывающей лицо — и не заметила, что у театра Ленсовета собралась толпа людей, ожидающих Фрейндлих после концерта у служебного входа. Внезапно эти люди, как рой пчёл, понеслись за Павловец.

Ольга с удивлением вспоминает, как фанатам вообще удалось её узнать в таком виде.

«С одной стороны, было очень приятно, потому что ещё вечер такой — Алисы Бруновны Фрейндлих, её ждали возле служебного входа. Тут как бы я мимо проходила. И достался, можно сказать, кусочек её славы. Я даже подумала — опосредованное такое благословение!» — поделилась Павловец.

