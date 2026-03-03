К 85-летию Андрея Миронова состоится премьера документального фильма

Телевизионных интервью Андрея Миронова мало. Но авторы фильма "Моих грехов разбор оставьте до поры" используют редкую запись: концерт актера в "Останкино", где на творческой встрече со зрителями он делится самым сокровенным…

© Кадр из фильма "Старики-разбойники"

Шут, балагур, весельчак! Конечно, это была актерская маска Андрея Миронова. И сам он чувствовал, что застрял в образе легкого комедийного актера.

Потребность артиста пойти дальше, вглубь, раскрыться в каком-то новом, более трагическом образе почувствовал режиссер Алексей Герман. Он предложил Миронову роль в своем фильме "Мой друг Иван Лапшин". Актер сыграл журналиста Ханина, человека, потерявшего жену. Такого Миронова - лишенного глянцевого лоска, избитого уголовником, в грязной луже под дождем - еще не видел никто.

Судьба отмерила ему всего 46 лет... "Аневризма головного мозга" - такой диагноз поставили актеру за несколько лет до смерти. Но пройти серьезное лечение, а тем более согласиться на операцию - такое даже просто представить ему было невозможно. Миронов не хотел выпадать из актерской обоймы. Не хотел останавливаться ни на секунду. В последние годы он действительно словно пытался взять от жизни все. Практически не отдыхал. Работал и работал. Играл и играл.

Артист всегда много работал над собой. Например, от природы Миронов отнюдь не был наделен выдающимися вокальными данными. Ему приходилось репетировать часами, чтобы взять нужную тональность, добиться точного исполнения.

А как он танцевал! Легко, грациозно... Но все это тоже был результат огромного труда. Он тщательно следил за своей физической формой. От природы склонный к полноте, артист постоянно ограничивал себя в питании, сидел на строжайших диетах. Он серьезно занимался большим теннисом. Мог по три часа играть на корте, обвернутый в полиэтилен, чтобы как можно сильнее пропотеть и сбросить лишние килограммы.

...В августе 1987 года вся труппа театра Сатиры выехала на гастроли в Прибалтику. Именно там после спектакля Миронову стало плохо... Его срочно доставили в больницу, где через несколько дней он скончался.

В фильме использованы архивные кадры съемочной группы из Риги. После себя Миронов оставил двух дочек - родную и приемную. Обе Маши. Подрастают его внуки. Старший Андрей, сын Марии Мироновой, пошел по стопам знаменитого дедушки. Андрей Миронов-Удалов расскажет в фильме, как решил стать актером и почему его от этого шага отговаривала бабушка - актриса Екатерина Градова.

В фильме также можно увидеть архивные интервью вдовы Андрей Миронова Ларисы Голубкиной, актеров Александра Ширвиндта, Валентины Шарыкиной, режиссеров Эльдара Рязанова и Марка Захарова. Еще в фильме принимают участие Михаил Боярский, Юрий Васильев, Ирина Мазуркевич, Антон Табаков, Сергей Безруков, Алла Сурикова и другие.

Автор - Наталия Рыбинская. Режиссер - Георгий Ананов.

Премьера документального фильма - на Первом канале 7 марта.

