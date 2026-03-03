Стало известно, кто сыграет Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

То, что Полина Гухман сыграет Наташу Ростову в новом фильме "Война и мир", сообщил у себя в Telegram-канале режиссер Сарик Андреасян.

Режиссер также сделал акцент на дате выхода фильма.

"Моя Наташа Ростова в исполнении Полины Гухман! "Война и мир" в кинотеатрах с 18 февраля 2027 года!" - написал он.

Работа над картиной идет полным ходом. Тем временем предыдущий фильм Сарика Андреасяна "Сказка о царе Салтане" показывает в российском прокате высокие цифры. Планка миллиард рублей уже давно преодолена. На сегодняшний день сборы приближаются к двум миллиардам.