Японский актер рассказал, почему согласился сыграть в российском фильме

Японский актер Кейсуке Номура рассказал, как дал согласие сыграть в российском фильме «Белая земля» режиссера Степана Бурнашева. Артиста цитирует ТАСС.

По словам актера, сомнений у него почти не было. Единственный практический вопрос, утверждает Номура, касался согласования графиков других проектов.

«Мне показалось важным, что фильм не ограничивается рамками одной культуры, и я почувствовал, что участие в таком проекте - это шаг вперед и как для актера, и как для человека», — рассказал Номура.

Артист утонил, что всегда испытывал интерес к работе в другой культурной среде и, получив предложение о съемках от Бурнашева, почувствовал радость и благодарность. Номура добавил, что для него это была возможность стать частью истории, которая создается усилиями людей из разных стран.

Главный герой фильма «Белая земля» — японский кореец Хару. Спустя десятилетия после разделения семьи Корейской войной мужчина прилетает в Якутию к родственникам.