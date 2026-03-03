Актер из сериала «Великолепный век» Йылдыз умер после нескольких месяцев комы

В Стамбуле скончался актер Ибрагим Йылдыз, ему было 27 лет. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

© Соцсети

"Находившийся с августа в отделении интенсивной терапии Йылдыз скончался в больнице", - говорится в сообщении канала.

Летом прошлого года во время урагана на актера упало дерево. С тех пор он находился в коме в больнице. Ему провели несколько операций, но спасти его не удалось.

Ибрагим Йылдыз родился в 1998 году в Стамбуле. Его первой работой стала роль в сериале "Великолепный век: Кесем". Также он снимался в проектах "Услышь меня", "Однажды на Кипре" и других.