Звезда «Великолепного века» рассказал о трудностях изучения русского языка

Турецкий актер Бурак Озчивит признался, что ему тяжело дается изучение русского языка. Его слова передает «Пятый канал».

По словам Озчивита, несмотря на частые визиты в Россию, ему сложно выучить местный язык.

«К сожалению, пока продвинуться не получилось», — заявил турецкий актер.

Озчивит назвал алфавит и произношение самыми сложными аспектами в изучении русского. Артист подчеркнул, что не теряет надежды освоить этот язык.

Бурак Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век». Он также снимался в проектах «Черная любовь», «Основание: Осман», «Королек — птичка певчая».

Озчивит неоднократно прилетал в Москву. В феврале 2025 года он стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов» в Государственном Кремлевском дворце. Актер признавался, что хочет приехать в Россию как турист. Он заявлял, что мечтает погулять со своей семьей по Москве или Санкт-Петербургу «хотя бы несколько дней».

В январе 2026-го Озчивит снялся для обложки российского глянца. Знаменитый турецкий актер стал героем нового выпуска журнала.