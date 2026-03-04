Марлон Уэйанс высказался про «Очень страшное кино 6»

Марлон Уэйанс, сценарист и один из главных актёров франшизы «Очень страшное кино», рассказал подробнее про шестую часть. По его словам, картина создана буквально, чтобы «отменить» современную культуру отмены.

Уэйанс подчеркнул, что фильм снят в духе комедий тех лет, когда не боялись шутить над щепетильными сейчас темами.

Мы хотим вернуть настоящий смех. Речь идёт о возрождении комедии в том виде, в каком она была раньше. Думаю, единственный способ сделать это — отменить культуру отмены.

«Очень страшное кино 6» выйдет 12 июня. Сюжет ленты сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте вновь будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.