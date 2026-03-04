Кристиан Бэйл назвал смелыми людьми создателей нового «Американского психопата»

Британский актер Кристиан Бэйл, исполнивший главную роль в фильме «Американский психопат», пожелал удачи создателям новой экранизации. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Мне очень понравилось сниматься в этом фильме много лет назад, у меня остались фантастические воспоминания. Смелый выбор — попытаться сделать что-то подобное», — заявил Бэйл.

Отвечая на вопрос о том, кто из молодых актеров смог бы сыграть антигероя Патрика Бэйтмана, Бэйл предложил попробовать тому, кто решится.

«Я ничего не знаю о новом фильме, но желаю им всего наилучшего. Мне нравятся смелые люди», — подытожил он.

Ранее Бэйл рассказал, что ему поступали угрозы после того, как он получил главную роль в «Американском психопате». По его словам, некоторые люди выступали против создания картины. О том, что артисту угрожает опасность, ему сообщил его друг.

«Американский психопат» — триллер 2000 года режиссера Мэри Хэррон. Картина рассказывает о серийном убийце Патрике Бэйтмане, работающем днем инвестиционным банкиром. Фильм собрал в прокате 34 миллиона долларов. Главные роли, помимо Бэйла, исполнили актеры Уиллем Дефо, Джош Лукас, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие.