Скончалась супермодель и актриса Аннабель Скофилд

Аннабель Скофилд, известная британская супермодель и актриса 1980-х годов, скончалась 28 февраля в Лос-Анджелесе в возрасте 62 лет. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

© Вечерняя Москва

Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание, говорится в материале.

Аннабель Скофилд родилась 4 сентября 1963 года в Лланелли, Уэльс. Ее отец Джон Д. Скофилд, был известным голливудским продюсером, участвовавшим в создании культовых фильмов «Джерри Магуайер» и «Лучше не бывает».

Аннабель провела детство на съемочных площадках. Однако свой путь к славе она начала не в киноиндустрии, а на модном подиуме. Переехав в Лондон, Скофилд очень скоро вошла в мир высокой моды и стала одной из самых популярных моделей своего времени. Ее яркая внешность и фотогеничность привлекли внимание известного фотографа Дэвида Бейли, который активно сотрудничал с Vogue. Вскоре ее фотографии начали появляться на страницах ведущих изданий. Сотни обложек и контракты с такими брендами, как Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel и Revlon, закрепили за ней статус супермодели.

Аннабель приобрела широкую известность благодаря рекламе Bugle Boy Jeans. Сюжет ролика был простым, но запоминающимся: Скофилд, сидя за рулем элегантного Ferrari, мчится по пустынной дороге и замечает мужчину на обочине. Вместо того чтобы проехать мимо, она сдает назад и задает ему свой знаменитый вопрос: «Извините, у вас джинсы Bugle Boy?».

На пике популярности Аннабель получила роль в культовом сериале «Даллас», где в 11-м сезоне снялась в 12 эпизодах в роли Лорел Эллис. Ее персонаж запомнился зрителям своей дерзостью и красотой и стал знаковым в ее актерской карьере. Позже Аннабель снялась в фильмах «Солнечный кризис», «Глаз вдовы» и «Вход в красное», а также в нескольких других проектах.