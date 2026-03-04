В «Рыцаре Семи Королевств» сыграет звезда сериала «Чужой: Земля»

Издание The Hollywood Reporter сообщило о пополнении в актёрском составе второго сезона «Рыцаря Семи Королевств». Так, в продолжении сыграет звезда сериала «Чужой: Земля» Бабу Сизей.

Актёр воплотит на экране сира Бенниса — рыцаря, также известного как Беннис Бурый Щит. Во втором сезоне также снимутся Люси Бойнто («Богемская рапсодия») и Питер Муллан («Озарк») — они сыграют Красную Вдову и Юстаса Осгрея, соответственно.

«Рыцарь Семи Королевств» представляет собой приквел «Игры престолов», который основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина. Проект рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Второй сезон сериала выйдет в начале 2027 года.