Кристиан Бэйл высказался о его чудовище Франкенштейна и Джейкобе Элорди

Обстоятельства забавно сложились, поскольку в конце 2025 года мир увидел «Франкенштейна» Гильермо дель Торо, а уже в этом месяце в прокат выходит картина «Невеста!», в которой роль чудовища Франкенштейна исполнил Кристиан Бэйл.

По словам Кристиана, между версиями персонажа его и Джейкоба Элорди, конечно же, нет никакой конкуренции. Да и самой неприязни к Джейкобу Бэйл не испытывает.

Я вообще не вижу в нём конкуренции. Я не испытываю подобных чувств к другим актёрам, если только они мне лично не нравятся. Он высокий, мерзавец… он невероятно красив, как я вообще могу с ним конкурировать?

В мировой прокат «Невеста!» выйдет уже 6 марта.