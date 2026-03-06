До «Интердевочки». С чего начиналась карьера Елены Яковлевой?

5 марта исполняется 65 лет народной артистке России Елене Яковлевой. Она живет насыщенной творческой жизнью, снимается в кино, принимает участие в театральных постановках. О самых первых ролях и начале карьеры знаменитой актрисы в материале MIR24.TV.

Детство и путешествия

Елена Яковлева родилась в семье военного в городе Новограде-Волынском Житомирской области. Детство прошло в переездах не только из одного города в другой, но и в разные страны. Школьные годы будущей актрисы прошли в Германии и Сибири по месту службы отца.

Аттестат зрелости она получила уже в Харькове. В местный институт культуры ее не приняли из-за незнания украинского языка. И она пошла работать в библиотеку при университете. Потом была картографом. Таким образом девушка заработала себе на билет в Москву и поехала осуществлять мечту поступить в театральный вуз.

На пути к славе

Харьковчанку приняли в ГИТИС имени Луначарского (ныне РАТИ) в мастерскую Владимира Андреева. Уже на последнем курсе в 1983 году состоялся ее дебют на экране в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под дождем, где она сыграла эпизодическую роль Леры, подруги главного героя. Ее партнерами по площадке были Ивар Калныньш, Иннокентий Смоктуновский, Елена Сафонова, Наталья Андрейченко.

В следующем году был еще один эпизод выпускница ГИТИСа сыграла девушку-строителя в фильме для детей «Сильная личность из 2 «А режиссера Анатолия Ниточкина. Наверное, это самая немногословная роль за всю карьеру Елены Яковлевой: она в кадре ест батон и ее единственная реплика «Угу.

В 1986 году ей доверили уже центрального персонажа Марию в «Плюмбуме, или Опасной игре Вадима Абдрашитова. Фильм в 1987 году был отмечен золотой медалью Итальянской республики на Международном кинофестивале в Венеции. Только в СССР его посмотрели около 18 миллионов зрителей.

Далее был вновь эпизод во «Времени летать Алексея Сахарова. Дежурной справочного бюро Милке постоянно приходилось объясняться с пассажирами из-за задержки рейса: действие происходит в «Аэропорту.

В 1988 предстояла большая работа в дилогии «Верными останемся. Название переведено еще на 5 языков Wir bleiben treu, Věrni zůstaneme, Верни ще останем, Pozostaniemy wierni. Это совместный проект стран соцлагеря СССР, ГДР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Польши. Сценарий был построен на основе событий гражданской войны в Испании, Великой Отечественной и Второй мировой войн. Поднималась тема судеб воинов-интернационалистов. Елена Яковлева сыграла Веру, подругу главного героя Петра Лаптева (Игорь Волков), впоследствии ставшей его женой.

Параллельно актриса была занята на съемках «Полета птицы Владимира Григорьева по повести Евгения Габриловича «Платок на стене. Здесь можно наблюдать за интересным тандемом. Елена Яковлева исполнила главную героиню Леку Храпову в молодости, а Алина Ольховская в пожилом возрасте, потому что художественное время разворачивается ретроспективно. Вся юность лишь воспоминания.

И еще один международный проект упомянутого года «Шаг Александра Митты, известный за пределами страны как Step или A Message from the Future. СССР совместно с Японией на основе реальных событий 1959 года сняли фильм о том, как из Москвы в Японию была отправлена новая вакцина от полиомиелита, спасшая миллионы японских детей. С Еленой Яковлевой снимались Леонид Филатов, Олег Табаков, Комаки Курихара.

После таких крупных и глубоких киноработ, как «Верными останемся и «Шаг, парадоксально, что о Елене Яковлевой широкая публика заговорила только в 1989 году после «Интердевочки Петра Тодоровского, сотрудничавшего со шведскими партнерами. Но факт остается фактом. Картину посмотрели более 41 миллиона советских зрителей. А ведь одновременно она играла «ангела в белой шубке и белой шапочке Алю в «Лестнице Алексея Сахарова по мотивам произведения Александра Житинского.

Спустя 37 лет Елена Яковлева продолжает сниматься в художественных фильмах и сериалах, а также участвует в спектаклях театра «Современник, уже пройдя путь от заслуженной артистки до народной.