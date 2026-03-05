Зрители назвали любимые роли Андрея Миронова

Роль Геши Козодоева в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" возглавила рейтинг любимых ролей Андрея Миронова по версии зрителей телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Это следует из результатов опроса, проведенного каналом к 85-летию со дня рождения актера, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

© Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

"Больше половины зрителей - 55% - назвали любимой ролью Миронова образ незадачливого контрабандиста Геши Козодоева из фильма "Бриллиантовая рука". Во время съемок актер много импровизировал: именно он придумал характерный жест своего героя - откидывание головы назад. Песня "Остров невезения", которую Козодоев исполняет на теплоходе, также появилась вне сценария", - говорится в сообщении.

На втором месте оказалась роль Димы Семицветова в комедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", набравшая 35% голосов. Режиссер сам пригласил Миронова в картину, рассчитывая, что актер сможет сделать образ более многогранным. С небольшим отрывом на третьем месте роль милиционера Васильева в еще одной картине Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России". Многие опасные трюки в этой советско-итальянской комедии актер исполнил самостоятельно: спускался из окна шестого этажа гостиницы, висел над Невой, держась за край разведенного моста, на ходу машины полз по пожарной лестнице, снимался со львом, нырял с катера в реку.

Четвертое место зрители отдали роли Романа в романтической комедии "Три плюс два" (33%). Сценарий фильма был написан Сергеем Михалковым по мотивам его пьесы "Дикари". Режиссер Генрих Оганесян решил "омолодить" персонажей, и на пробы пригласили 21-летнего Миронова.

Пятерку лидеров замыкает педиатр Виктор из комедии Аллы Суриковой "Будьте моим мужем" (29%). По словам режиссера, именно Миронова она изначально видела в этой роли, однако актер дал согласие на участие в фильме лишь спустя несколько месяцев и предложил добавить в сценарий новые эпизоды.

Другие роли

Шестое место занял Джонни Фест из фильма "Человек с бульвара Капуцинов" (26%). На седьмой строчке - Остап Бендер в экранизации романа Ильфа и Петрова "12 стульев" режиссера Марка Захарова (24%). Восьмую позицию занимает министр-администратор из фильма "Обыкновенное чудо" (23%), также поставленного Захаровым.

Девятое место зрители отдали роли Джерома К. Джерома в экранизации романа "Трое в лодке, не считая собаки" режиссера Наума Бирмана (21%). В картине Миронов исполнил сразу несколько образов, включая миссис Байкли и дядюшку Поджера. Замыкает десятку Фадинар - герой музыкальной комедии Леонида Квинихидзе "Соломенная шляпка" (20%).

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", в нем приняли участие 1 520 человек.