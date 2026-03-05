Том Фелтон выложил трогательные фото с Дэниэлом Рэдклиффом

Исполнитель роли Драко Малфоя из серии фильмов «Гарри Поттер» Том Фелтон опубликовал трогательные фотографии с Дэниэлом Рэдклиффом. На них показаны актёры, которые обнялись из-за радости от встречи друг с другом.

© Соцсети Тома Фелтона

© Соцсети Тома Фелтона

Фелтон посетил постановку в Бродвейском театре в Нью-Йорке, где одну из ролей сыграл Рэдклифф. Актёр опубликовал трогательный пост в соцсетях, вспомнив творческий путь звёзд «Гарри Поттера».

От метлы до Бродвея.

Том Фелтон и Дэниэл Рэдклифф играли своих персонажей в восьми фильмах о Гарри Поттере на протяжении 10 лет. За это время британские артисты стали популярны по всему миру. В ноябре 2025 года Фелтон вновь вернулся к знаменитому образу Драко в постановке по пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в Бродвейском театре.