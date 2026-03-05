Льюис Хэмилтон заявил, что уже работает над сиквелом «Ф-1»

41-летний пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, что уже ведётся работа над продолжением фильма «Ф-1».

© globallookpress

«Мы уже работаем над первым сценарием [продолжения]. Мы впервые встретились, наверное, в середине или конце второй половины года. Я, Джерри и Джо [Косински] обсуждали разные идеи, разные направления, в которых могли бы двигаться со сценарием. А потом мы много раз встречались с Эреном [Крюгером]. Это очень волнительно. Я в предвкушении, хотя уже прошёл через это. В первый раз было очень напряжённо. Теперь я привык. Так что знаю, чего ожидать.

Мы могли бы сделать лучше. Удивительно, какое сильное впечатление это произвело, как многим людям понравился фильм. Я до сих пор получаю сообщения от людей, которые только что посмотрели фильм и поняли, что он открыл им глаза на суть этого вида спорта.

И они с головой погрузились в него, пытаясь узнать о нём больше. Второй фильм очень важен. Сиквелы не всегда получаются удачными. Но у нас отличная команда, отличный актёрский состав, отличный сценарист. Так что меня это не беспокоит, но мы не будем торопиться и сделаем всё как следует.

Могу ли я получить больше экранного времени? На самом деле у меня не так много желания сниматься в кино, хотя было множество возможностей. Мне очень понравилась идея быть на заднем плане. Это был потрясающий опыт, и, на мой взгляд, это гораздо приятнее, чем сниматься в кадре. Актёр — это очень непростая профессия, и перевоплощаться в таких персонажей — непростая задача. Не знаю, получится ли у меня это.

Но да, у меня был опыт работы над "Тачками 2" и озвучкой, это было здорово. Но я планирую продюсировать множество разных телешоу, документальных фильмов и кинокартин. У меня много проектов в разработке. Так что я, скорее всего, сосредоточусь на этом, а не на съёмках», — приводит слова Хэмилтона портал Motorsport.