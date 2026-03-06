Райан Куглер ответил, важно ли для него получение «Оскара»

Недавно Райан Куглер, режиссёр «Чёрной пантеры», «Грешников» и других фильмов, рассказал, что получение «Оскара» для него — не конечная цель. Да и своей работой он занимается не ради наград.

По словам Райана, самое главное для него это заниматься любимым делом и дальше дарить людям качественное кино, а награды отходят на последний план.

При всём уважении к Академии… моя награда – это возможность получить эту работу. Возможность писать сценарии, собирать съёмочную группу… вносить вклад в здравоохранение людей… и их семей… Тот факт, что у меня есть эта работа и что я продолжаю её получать, – это величайший дар.

Последний снятый Куглером фильм, «Грешники» наверняка выиграет на «Оскаре» ни одну статуэтку.