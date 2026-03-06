Светлана Крючкова готова на все ради роли у Никиты Михалкова

В прошлом году Светлана Крючкова отметила круглую дату. Ей исполнилось 75 лет. Однако никаких грандиозных торжеств по этому поводу она не устраивала.

Дело в том, что прославленная артистка более десяти лет борется с онкологическим заболеванием. Кроме того, Крючкова частично парализована и передвигается на инвалидной коляске.

А не так давно известная артистка была госпитализирована. К счастью, медики смогли оказать ей помощь, она уже выписалась. Несмотря на неутешительные диагнозы - рак, инвалидность - и серьезные проблемы со здоровьем, Светлана Крючкова не теряет воли к жизни и продолжает работать, причем как родном Санкт-Петербурге, так и в других городах. Актриса снимается в кино и выходит на сцену с поэтическими номерами.

Более того, Светлана Крючкова призналась в шоу Андрея Малахова, что готова сыграть любого персонажа, если ее пригласит сняться в своем кино режиссер Никита Михалков.