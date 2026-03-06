Дейзи Эдгар-Джонс сыграет в экранизации книги «Завтра, завтра, завтра»

Дейзи Эдгар-Джонс ведёт финальные переговоры об участии в экранизации бестселлера Габриэль Зевин, опубликованного в New York Times. Книга называется «Завтра, завтра, завтра».

Роман представляет собой историю любви о двух друзьях, которые познакомились в детстве и снова встретились во взрослой жизни, чтобы вместе создавать видеоигры. В цифровой реальности они находят ту близость, которой им так не хватало в реальной жизни.

Режиссёром и сценаристом фильма стала Сиан Хедер. Когда ленту выпустят, неизвестно. Не говорят пока, когда же стартуют съёмки картины. Продюсерами фильма выступают Уик Годфри, Марти Боуэн и Айзек Клауснер.