Патрик Стюарт озвучил все сонеты Шекспира

Легендарный британский актер Патрик Стюарт ("Люди Икс", "Звездный путь") представил аудиокнигу, в которой он исполнил все 154 сонета Уильяма Шекспира, дополнив их размышлениями о творческом процессе.

Как сообщает издание Variety, премьера записи Patrick Stewart Performs the Complete Sonnets of William Shakespeare состоится 7 апреля, она уже доступна для предзаказа на ряде аудиостримингов.

Представляя новую работу, Стюарт отметил, что произведения Шекспира, каждое из которых уникально, были важной частью его жизни с 12 лет.

Целью 85-летнего актера, по его словам, было создание "глубоко личной" записи, благодаря которой слушатели могли бы выстроить собственные отношения с поэзией.

Стюарт имеет более чем 40-летний опыт работы в Королевской шекспировской компании, ранее он уже записывал сонеты на видео во время пандемии COVID-19. Также на счету актера моноспектакли по Чарльзу Диккенсу и собственные мемуары Making It So.

В 2010 году он был удостоен рыцарского звания за вклад в драматургию.