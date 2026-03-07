7 марта исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Миронова — народного артиста РСФСР и всенародного любимца. Фильмы и записи спектаклей с его участием можно смотреть бесконечно. «Вечерняя Москва» вспоминает, каким был знаменитый актер.

Советские зрители всегда были благодарными и чувствительными, но все же мало кого любили так, как Андрея Александровича Миронова. Как и заведено у гениев, он ушел рано, трагически и неожиданно для поклонников: это случилось на гастролях в Риге 16 августа 1987 года. Правда, близкие знали, что еще задолго до трагедии диагноз «аневризма сосудов головного мозга» поставил артисту знаменитый нейрохирург Александр Коновалов, и он предупреждал беспечного пациента — лучше бы сделать операцию, да и жить спокойно, иначе эта «бомба замедленного действия» через 11–12 лет непременно даст о себе знать — разорвавшись...

Андрей Александрович операцию делать не стал. Побоялся. И спустя почти десять лет после постановки диагноза упал на сцене рижского театра — разрыв аневризмы привел к обширному кровоизлиянию, остановке дыхания и потере сознания. Врачи клиники «Гайльэзерс» двое суток боролись за его жизнь. Но спасти не смогли.. Ему было всего 46. Страна два дня жила новостями из Риги, а потом бесконечно плакала, с трудом приняв факт: Андрея больше нет.

Он обладал фантастическим обаянием и покорял людей, не прикладывая для этого никаких усилий. После смерти биографию его, кажется, разобрали до атомов, а в романе с известным сердцеедом не признались только избранные особы. Если посчитать всех женщин, что в разное время, по их словам, переживали с Мироновым бурнейшие страсти, останется непонятным, когда он успел сняться в таком количестве фильмов и сыграть столько ролей. Впрочем, Бог им всем судья. Доподлинно известно, что он очень любил первую жену — Екатерину Градову, знаменитую «радистку Кэт» из «Семнадцати мгновений весны», а потом вторую жену — Ларису Голубкину, обожал дочь, Машу Миронову — ныне народную артистку России, и падчерицу — тоже Машу.

То, что Андрей пойдет в артисты, было понятно с детства, и уже многократно описано, как после блистательного окончания «Щуки» он не был принят в Театр имени Вахтангова: тогда руководивший им Рубен Симонов счел, что амплуа Миронова на этой сцене не будет востребовано. Может быть, он был бы и прав, но Миронов, конечно, не доиграл драматических ролей — они, с его-то талантом, были ему вполне по плечу. Но его Павел Фарятьев и Дон Жуан, например, доказательство того, каким многоплановым был его талант.

А начиналось все с неудач! Например, он еще ребенком был выдворен Александром Птушко со съемочной площадки картины «Садко». Андрей надел рубашку под дерюгу, не желая ее носить на голом теле, это была вольность, за что его и наказали. Потом он снялся в картине «А если это любовь?» Юлия Райзмана и страдал от того, как топтали фильм критики… Все компенсировалось позже — и каскадом предложений сниматься, и невероятной, сногсшибательной любовью зрителей. С 1964 года, со спектакля «Женский монастырь» и до последнего дня жизни Андрей Миронов купался в бесконечной любви, закрепленной ролями артиста на экране — в «Невероятных приключениях итальянцев в России», «Соломенной шляпке», «Бриллиантовой руке», «12 стульях», «Человеке с бульвара Капуцинов» и других...

И это все о нем

Роли, оставшиеся мечтой актера

Владик, он же Шурик

Сначала герой «Операции «Ы» был не Шуриком, а Владиком Арьковым. Переименовали его позже, избегая коннотаций с именем Ленина. На роль Владика-Шурика претендовали Евгений Жариков, Александр Леньков, Олег Видов и другие артисты. Но кандидатуру Миронова Гайдай отмел сразу: слишком яркий, «простачок» из него не получится.

Барон Мюнхгаузен

Едва ли не больше других ролей Миронов мечтал о роли Мюнхгаузена. Еще бы, ведь и его друг Гриша Горин писал Мюнхгаузена именно под него! Авантюрная нотка, которая так шла Миронову, идеально ложилась на замысел Горина. Но Марк Захаров видел этот образ иначе. Его Мюнхгаузен был наполнен тонкой, неизъяснимой грустью, и воплотить это на экране мог, скорее, Олег Янковский, а не комик Миронов. Он сыграл бы его, но из образа ушла бы трагичность, барон у Миронова получился бы «с огоньком».

Жорж Милославский

Мечтал Миронов и о роли прохиндея Жоржа Милославского в ленте «Иван Васильевич меняет профессию». Но тут случилась странная штука: Миронов не «совмещался» на экране с Юрием Яковлевым! А стоило появиться Леониду Куравлеву, как возникло то самое невероятное единение, что называют актерской «химией».

Женя Лукашин

На роль Лукашина в «Иронии судьбы...» претендовали Олег Даль, Андрей Мягков, Станислав Любшин и Андрей Миронов. Вердикт Рязанова был жестким:

«Миронов чересчур красив — ни одна женщина не ушла бы от такого...».

