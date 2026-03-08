Актриса Ребенок оценила киноиндустрию России

Актриса Ребенок: киноиндустрия России переживает период серьезной трансформации
Российская киноиндустрия становится более требовательной к качеству сценариев и подготовке проектов на этапе разработки. Такое мнение в интервью ТАСС высказала актриса театра и кино Александра Ребенок.
«Сегодня индустрия переживает период серьезной трансформации. Возможно, проектов стало меньше, но подготовка к ним стала более тщательной. Продюсеры все больше внимания уделяют сценариям и развитию проектов на стадии разработки. Это, на мой взгляд, положительный процесс, потому что в результате появляются более продуманные и качественные работы», — сказала Ребенок, добавив, что в отрасли усиливается конкуренция как между проектами, так и между артистами.
При этом, по ее мнению, изменения в индустрии требуют от актеров внутренней устойчивости и способности быстро адаптироваться к новым условиям работы.
«Сегодня очень интересное время. Скорость изменений, обстоятельств и даже законов невероятная», — сказала она, отметив, что в таких условиях особенно важно сохранять профессиональные принципы и верность своему делу.