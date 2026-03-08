Актриса Ребенок оценила киноиндустрию России

Российская киноиндустрия становится более требовательной к качеству сценариев и подготовке проектов на этапе разработки. Такое мнение в интервью ТАСС высказала актриса театра и кино Александра Ребенок.

«Сегодня индустрия переживает период серьезной трансформации. Возможно, проектов стало меньше, но подготовка к ним стала более тщательной. Продюсеры все больше внимания уделяют сценариям и развитию проектов на стадии разработки. Это, на мой взгляд, положительный процесс, потому что в результате появляются более продуманные и качественные работы», — сказала Ребенок, добавив, что в отрасли усиливается конкуренция как между проектами, так и между артистами.

При этом, по ее мнению, изменения в индустрии требуют от актеров внутренней устойчивости и способности быстро адаптироваться к новым условиям работы.