Звезда «Остаться в живых» Мэттью Фокс взял перерыв в карьере

Мэттью Фокс, исполнитель одной из главных ролей в культовом сериале «Остаться в живых», рассказал о своём длительном перерыве от съёмок после работы над шоу.

© Кадр из сериала "Остаться в живых"

По словам Фокса, перерыв был нужен для того, чтобы уделить должное время семье. Работа над «Остаться в живых» отняла много времени и сил, поэтому после сериала Мэттью взял перерыв ради близких.

Я почувствовал, что пришло время по-настоящему сблизиться со своей семьёй. Я пропустил часть их детства, потому что постоянно был на съёмочной площадке сериала «Остаться в живых» и снимался в фильмах.

Сериал «Остаться в живых» выходил с 2004 по 2010 год.