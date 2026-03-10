Владимир Гостюхин: от уральской шпаны до народного артиста

10 марта исполняется 80 лет Владимиру Гостюхину. Он прошел путь от уральской шпаны и грузчика до народного артиста Белоруссии. Три самые важные роли сыграл в «Восхождении» Ларисы Шепитько, «Охоте на лис» Вадима Абдрашитова, «Урге — территории любви» Никиты Михалкова. Зрители полюбили его за шофера Иваныча в сериале «Дальнобойщики».

В ноябре прошлого года на фестивале «Листопад» в Минске Гостюхин получил награду за лучшую мужскую роль в картине «Мой дед» Святослава Власова. Принимая награду, он говорил, что, возможно, никогда ничего подобного уже и не сыграет. Его слова тут же истолковали как прощание с кинематографом.

Гостюхин сыграл лесника Савельича, вылечившего сибирской тайгой от агорафобии 12-летнего внука, устроив ему школу мужества и выживания. Его герой говорит, что в тайге закон один — выжить. Гостюхин и сам живет в лесу под Минском. В Белоруссии он уже много лет, с тех пор как встретил на съемках третью жену, гримера Светлану.

А родился он в Свердловске в 1946-м. Там похоронены его родители и до сих пор есть друзья юности, некогда послевоенная городская шпана, с которой он едва не загремел в места не столь отдаленные. Вовремя взялся за ум, увлекся боксом, начал посещать Дом культуры, работал Дедом Морозом, узнал, что такое вкус сцены. Потом поехал в Москву и поступил в ГИТИС.

Когда он приехал на каникулы домой, в ДТП погибла его мама. Боль на всю жизнь. Еще студентом он снялся в картине «Был месяц май» Марлена Хуциева, но в титрах не упомянут. Кое-какая работа в кино была, но после армии пришлось вернуться в Свердловск, чтобы заработать на московскую жизнь. Первая жена тогда ждала ребенка. У Гостюхина три дочери от разных женщин. Он не раз влюблялся на площадке, уходил от своих жен, как сам говорит:

«Я ухожу, но не бросаю».

А в те далекие годы он работал грузчиком в аэропорту и заработал денег на какое-то время. Вернувшись в Москву, показывался в разные театры. Никто не брал. Взяли только в Центральный театр Советской Армии, которым руководил Андрей Попов. Свободных актерских ставок не было, устроился мебельщиком-реквизитором с зарплатой в 90 рублей и проработал четыре года.

Однажды заболел актер, и Гостюхин его заменил в спектакле «Неизвестный солдат». Время от времени он выходил в этой роли, пока его не заметила ассистентка режиссера из «Хождения по мукам» Василия Ордынского.

Случай Гостюхину помогал не раз. В «Восхождение» Ларисы Шепитько по повести Василя Быкова «Сотников» Гостюхин попал случайно. В какой-то компании ассистент оператора, оказавшийся бывшим мужем ассистентки Шепитько, сказал, что ей нужен актер на роль предателя Рыбака, а физиономия Гостюхина самая что ни на есть подходящая для этого. Разговор был ни к чему не обязывающий, но после него неожиданно последовало приглашение на пробы. Шепитько искала свежие лица.

Как вспоминал позднее Гостюхин, они с Борисом Плотниковым, сыгравшим Сотникова, не были актерами, а ребрами, разорванной кожей проживали жизни своих героев. Рыбак — фактически Иуда образца 1942-го, и это было испытание и первая серьезная роль Гостюхина.

«Восхождение» вышло в 1976-м с трудностями, прорывалось через цензуру, у которой наибольшие сомнения вызывали ассоциации главного героя с образом Иисуса Христа. Фильм получил главный приз Берлинале «Золотой медведь».

В «Охоте на лис» Вадима Абдрашитова, вышедшей в 1980-м, Гостюхин сыграл рабочего, которого избили молодые ребята, а он начал ездить в колонию к одному из них. Время съемок приближалось, а исполнителя роли Белова не было. Вадим Абдрашитов искал условного молодого Шукшина, пересмотрел множество актеров из разных городов и театров, но все решили случай и поездка на Всесоюзный кинофестиваль в Ригу.

Именно там должны были показать «Восхождение» Шепитько и «Поворот» Абдрашитова. В вагоне, а ехали в нем исключительно кинематографисты, Вадим обратил внимание на хмурого незнакомца, мрачно смотревшего в окно поезда, за которым в ранний утренний час сияло солнце. Диссонанс настроения человека и пейзажа произвел на Абдрашитова сильное впечатление. Он такие вещи чувствовал остро. Абдрашитов вернулся в купе за сценаристом и своим постоянным соавтором Александром Миндадзе, повел его в коридор на смотрины. Миндадзе подтвердил: то, что надо, настоящий Белов. Но кто этот человек? Они были уверены, что не актер.

После того как знакомство состоялось и Гостюхин приехал на съемки, милиция, охранявшая от посторонних съемочную площадку, его периодически туда не пускала, делала это в грубой форме из серии «а ну, пошел». Дело свое стражи порядка знали. На актера Гостюхин действительно был мало похож.

Абдрашитову в образе Белова нужен был медведь в клетке, который что-то чувствует, но не до конца понимает и неволю свою не ощущает. Актеру он пытался объяснить нечто интуитивное. Как не раз вспоминал Вадим, Гостюхин уходил от группы в сторону, а возвращался уже не Гостюхин, а Белов. За «Охоту на лис» он получил на фестивале в Сан-Ремо приз за лучшую мужскую роль.

«Урга — территория любви» Никиты Михалкова вышла в 1991 году, получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, приз Европейской киноакадемии, Госпремию на родине, номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и «Сезар» (это было совместное советско-французское производство). Гостюхин сыграл водителя грузовика Сергея, оказавшегося волею судеб во Внутренней Монголии, в степи у случайно встреченного хозяина юрты, поехавшего в город за контрацептивами. Удивительно, но актеру подливали настоящую китайскую водку на площадке, и он вынужден был пить ее пиалами, хотя это было нестерпимо. Зато потом без купюр все вошло в окончательную версию фильма.

Как и на «Охоте на лис», Гостюхин иногда паниковал, говорил, что нет у него больше сил, что не может так работать, готов уйти. К этому еще прибавилось свое видение роли, отличное от режиссерского, чего на «Охоте на лис» не было. Характер у него не сахар, упрямый, упорный, но Михалков с ним справился. Гостюхину при наличии большого таланта нужен хороший режиссер, тогда ему цены нет.

Международной звездой Владимиру Гостюхину стать не довелось, несмотря на участие в крупнейших мировых фестивалях. Такое было время. Он много снимался в России и Белоруссии, участвовал в белорусско-американском проекте «Мы, братья…» экс-советского каскадера, ставшего режиссером в Лос-Анджелесе, Уильяма Де Виталя, с участием Эрика Робертса.

Многие годы Владимир Гостюхин выходит на сцену Театра-студии киноактера в Минске. Некоторые спектакли с его участием довелось увидеть. В них он сам себе режиссер. Стихия Гостюхина, конечно, кино, где ему часто нет равных, где достоверность на экране приравнивается к жизни. Он все тот же человек в вагоне, которого не воспринимаешь как актера.