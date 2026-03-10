«Стеснялся, вокруг 100 мужиков». Актер рассказал о съемках поцелуя с Гурченко

Актер Олег Басилашвили рассказал, что сцена близости с коллегой Людмилой Гурченко на съемках фильма «Вокзал для двоих» далась ему непросто.

© Кадр из фильма

Съемки картины перенесли в Ленинград, а эпизоды снимали на Витебском вокзале. Тогда у актера заболела дочь и ему нужно было забрать ее анализы у врача.

Ни Гурченко, ни режиссер фильма Эльдар Рязанов не понимали, как он мог прервать работу, забрать результаты анализов дочери и уехать в больницу.

Они не понимают: надо думать о роли. В этом плане мне было с ней тяжело, я смотрел на нее снизу вверх. Многие актрисы пытаются выглядеть красивыми. Я их понимаю: они женщины, хотят, чтобы на них любовались, — вспоминает актер.

По признанию артиста, Гурченко никогда и не думала о том, чтобы ей любовались со стороны.

Когда мы с ней страстно целовались в купе, я очень стеснялся. Как я буду целовать Гурченко, а вокруг 100 мужиков? Я целую, а она мне говорит: «Тихо, ты мои вставные зубы сломаешь», — признался Басилашвили в беседе с «КП».

До этого также появилось много слухов о романе Гурченко с актером Александром Ширвиндтом. На протяжении долгих лет их связывали дружеские отношения. Многие подозревали, что общение артистов имело романтический подтекст. Бывший супруг актрисы, музыкант Константин Купервейс, опроверг слухи, рассказав о том, что в действительности связывало Гурченко и Ширвиндта.