Сафонов рассказал, как его дочь снимается с Киану Ривзом

52‑летний актёр Кирилл Сафонов в личном блоге откровенно поделился успехом своей единственной дочери: Анастасия снимается в кинопроекте вместе с голливудской звездой Киану Ривзом. По словам Сафонова, для него эта новость стала невероятным событием, далёким от обычной жизни.

«Когда я пишу эту фразу, то сам ловлю себя на том, что она звучит немного невероятно, как будто это не совсем из нашей обычной жизни, в которой ещё совсем недавно было много сомнений, попыток, тяжёлых разговоров и довольно непростых дней. Её путь к этому моменту оказался длинным и, честно говоря, не самым лёгким, потому что в нём было гораздо больше труда, терпения и внутренней борьбы, чем каких‑то быстрых побед», — отметил Сафонов.

До этого Анастасия долгое время работала моделью и только стремилась пробиться в кинематограф. Заметный успех, по словам Сафонова, пришёл к его дочери буквально за последний год. Как отметил актёр, большую роль в этом сыграл не талант и даже не удача, а способность девушки продолжать идти вперёд тогда, когда никакой уверенности в результате и вовсе нет.

