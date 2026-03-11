Актер Семен Литвинов сравнил профессии актера и баскетболиста

Актер Семен Литвинов: «Профессии актера и баскетболиста чем-то похожи. Если дисциплина рушится – все идет крахом»
Актер театра и кино Семен Литвинов стал гостем студии Оkko перед матчем Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и УНИКСом и сравнил, чем похожи профессии актера и баскетболиста.
«На баскетболе я не был никогда, а в моем возрасте – мне 35 лет – развивать нейронные связи не поздно никогда. В баскетбол я любил играть в тысячу во дворе. Сейчас я хожу на бокс, хожу в зал, плаваю и играю в футбол. Что общего между профессиями актера и баскетболист? Чем-то похожие профессии. Мы годами оттачиваем свои навыки, тренируемся, репетируем, что-то готовим, что-то делаем, а потом выходим на зрителя. Все эти навыки, которые мы собрали в ангаре подсознания, мы должны использовать, справившись с волнением, и мы выдаем какой-то результат, к которому мы шли, набирая скиллы годами. Это люди публичные, амбициозные, целеустремленными, также важна дисциплина. Если дисциплина рушится, все идет крахом. В моей карьере были околоспортивные картины. Когда у меня не случилось связать жизнь с футболом, остался какой-то незакрытый гештальт, и я подумал, что мечтаю сыграть в спортивной драме. Меня всегда эти фильмы трогают, и я начинаю рыдать, когда кто-то идет, и у него что-то не получается», – сказал Литвинов.